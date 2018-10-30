30.10.2018 | 09:43

В воскресенье, 4 ноября, Пензенский драматический театр примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» с программой «Музыка на бис». В 2018 году мероприятие пройдет под девизом «Искусство объединяет».

«Актеры Пензенского драмтеатра примерят на себя непривычное амплуа: из драматических артистов они превратятся в певцов. То есть, конечно, петь многие из них умеют и любят, но в «Ночь искусств» актеры будут исключительно петь - работать, так сказать, сверх своей обязательной программы, «на бис», - сообщили в драмтеатре.

В этот вечер прозвучат как песни из спектаклей, так и номера, подготовленные актерами самостоятельно. Зрители услышат худрука театра Сергея Казакова, заслуженных артистов России Галину Репную и Василия Конопатина, а также Анну Арзямову, Яну Дубровину, Веру Дупенко, Юрия Землянского, Альберта Ибраева, Юлию Кузнецову, Сергея Пахомова, Артема Тихомирова, Елену Ушкину и других.

«Начало театрального концерта в 21:30 на большой сцене театра. Вход свободный для всех желающих», - добавили в учреждении культуры.

К акции «Ночь искусств» также присоединится Пензенская областная библиотека для детей и юношества. Там для ребят устроят буктревел «КARTины мира».