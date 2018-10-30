30.10.2018 | 16:52

«Давайте мы их вместе оторвем от телевизоров и приведем на наши спектакли. Потому что спектакли показывают дети, а дети не умеют лгать», - отметила тогда председатель регионального отделения Движения женщин России Анна Назарова.

Это было последнее интервью организатора театрального фестиваля «Чудное мгновенье». Анна Назарова придумала форум, стала инициатором приезда в Пензу нескольких десятков самодеятельных коллективов. До 2016 года фестиваль проходил не без ее помощи. Одиннадцатое «Чудное мгновенье» впервые состоится без Анны Назаровой. Оно посвящено ее памяти.

Художественный руководитель студии «Росток» Елена Иванова рассказала, как все начиналось в 1999 году.

«Исполнялось нам 20 лет. И вдруг из других городов начали присылать нам письма, звонить: «Елена Валентиновна, мы приедем к вам на юбилей». Какой юбилей? Мы не собирались... Я говорю: «Что мы делать-то будем?» Я понимаю, если бы свои пришли, а то чужие люди приедут. Анна Григорьевна говорит: «Я придумала, мы сейчас сделаем с вами фестиваль». Стали думать, какой фестиваль», - поделилась Елена Иванова.

Случайно возникло название из пушкинских строк - «Чудное мгновенье», спонтанно родилась идея эмблемы - девочка-свеча.

И теперь каждые два года в город на Суре съезжаются коллективы со всех уголков страны, радуясь встрече с друзьями. Театральный критик из Москвы Мария Честных не пропустила ни одного фестиваля с 2001 года, она специально планирует график под «Чудное мгновенье» в Пензе.

«Я ездила на другие фестивали. Они были более обеспеченные, более богатые фестивали, может быть, с большим уважением города к культуре театральной, к самодеятельному творчеству. Но здесь работают потрясающие мастера, которые ставят замечательные просто спектакли», - подчеркнула Мария Честных.

Больше тридцати коллективов, несколько десятков постановок - даже при сильном желании посетить все невозможно. Но попытаться стоит попасть хотя бы на некоторые, время есть.

Спектакли пройдут на сценах драмтеатра, Литературного музея, Дома Мейерхольда и других. Фестиваль завершится 3 ноября.