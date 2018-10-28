28.10.2018 | 13:13

С 7 по 10 ноября в областном центре будет проходить международный фестиваль «Дни австрийской музыки в Пензе» в рамках перекрестного Года музыки Австрия - Россия - 2018.

Пенза была выбрана неслучайно: более 25 лет здесь существует Моцартовское общество - филиал первого в России Московского общества любителей музыки Моцарта.

«Пензенское региональное отделение ведет активную концертную деятельность, пропагандируя великое наследие музыкальной классики. Представители Моцартовского общества Пензы неоднократно посещали музыкальные фестивали в Зальцбурге, а в 90-е годы прошлого века общество было официально зарегистрировано на родине Моцарта в международной организации «Моцартеум», - сообщили в Пензенском музыкальном колледже.

Площадками для проведения четырехдневного фестиваля станут Кузнецкий музыкальный колледж, областная филармония, Пензенский колледж искусств на улице Захарова, картинная галерея им. К. А. Савицкого, детская музыкальная школа № 1 г. Пензы.

Открытие фестиваля пройдет 7 ноября в Кузнецке и Пензе. В 14:00 в Кузнецком музыкальном колледже состоится концерт фортепианной музыки «Вечная классика» при участии лауреатов международных конкурсов пианистов Ильи Кузнецова (Москва) и Александра Губарькова (Пензенский колледж искусств), в в 18:00 в органном зале филармонии выступят камерный оркестр, ведущие исполнители и хореографические коллективы Пензенского колледжа искусств.

«На открытие фестиваля приглашаются представители австрийского посольства в Москве», - добавили в музыкальном колледже.

8 ноября в 10:00 в колледже пройдет VI Всероссийская научно-практическая конференция «Музыка Австрии: от истоков до современности», в 17:00 в Зеленом зале картинной галереи организуют концерт современной музыки «Музыкальный мост: Австрия - Россия». Выступят квартет Ars viva, ансамбль «Вдохновение», Сергей Струков, Роман Николаев, Евгений Гусев и др.

9 ноября на базе музыкальной школы № 1 состоится Открытый детский исполнительский конкурс-фестиваль классической и современной музыки австрийских композиторов «Страна музыки», а в филармонии в 18:30 прозвучат сочинения Гайдна, Моцарта, Шуберта, Тальберга, Гуммеля в исполнении пензенских и московских пианистов.

10 ноября в 17:00 в филармонии пройдет закрытие фестиваля. В нем примут участие коллективы Пензенского колледжа искусств: академический хор, оркестр народных инструментов, ансамбль скрипачей, вокальный ансамбль «Вдохновение», камерный оркестр, а также лауреаты детского конкурса-фестиваля «Страна музыки».