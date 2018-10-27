27.10.2018 | 14:45

Выставку художник Сергей Уваров посвятил своему юбилею. В Губернаторском доме открылась экспозиция одного из самых известных пензенских творцов. Она объединяет около 100 работ различных направлений, среди которых живопись, плакаты, графика.

Некоторые были созданы в 80-х, 90-х, другие еще пахнут свежей краской.

«Например, цикл работ называется «Удмуртский календарь». Мне все время отец говорил: «Почему бы тебе не сделать?» Он писатель, а там такие образные названия месяцев», - рассказал художник Сергей Уваров.

Коллеги Сергея Уварова и поклонники его творчества отмечают большую проникновенность работ художника и умение передавать образы.

«То, что делает Сергей Уваров, глубоко им осмыслено. И мысль через его великолепное творчество, профессионализм доводится до нас, благодарных зрителей, и это очень здорово», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Выставка Сергея Уварова будет открыта для посетителей в течение месяца в Губернаторском доме.