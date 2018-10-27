Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  74.67  |  $  65.63
 

Культура | В Губернаторском доме открылась выставка картин Сергея Уварова

27.10.2018|14:45
Печать

Выставку художник Сергей Уваров посвятил своему юбилею. В Губернаторском доме открылась экспозиция одного из самых известных пензенских творцов. Она объединяет около 100 работ различных направлений, среди которых живопись, плакаты, графика.

Некоторые были созданы в 80-х, 90-х, другие еще пахнут свежей краской.

«Например, цикл работ называется «Удмуртский календарь». Мне все время отец говорил: «Почему бы тебе не сделать?» Он писатель, а там такие образные названия месяцев», - рассказал художник Сергей Уваров.

Коллеги Сергея Уварова и поклонники его творчества отмечают большую проникновенность работ художника и умение передавать образы.

«То, что делает Сергей Уваров, глубоко им осмыслено. И мысль через его великолепное творчество, профессионализм доводится до нас, благодарных зрителей, и это очень здорово», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Выставка Сергея Уварова будет открыта для посетителей в течение месяца в Губернаторском доме.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 