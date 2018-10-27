Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+9oC
Завтра | Ливень |
  74.67  |  $  65.63
 

Культура | Пензенский драмтеатр поможет киприотам подготовить спектакль

27.10.2018|12:04
Печать

Пензенский драматический театр поставит на Кипре спектакль с участием местных непрофессиональных актеров.

О новом совместном проекте сообщил художественный руководитель учреждения Сергей Казаков. Он лично будет участвовать в подготовке постановки и работе с артистами «из народа». Как сообщили в драмтеатре, впереди - выбор пьесы и кастинг исполнителей.

24 и 26 октября на Кипре пензенская труппа представила спектакль «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич, срежиссированный Ансаром Халилуллиным.

«Для тех, кто не владеет русским языком, во время действия демонстрировались греческие и английские субтитры. В финале зрители долго и громко аплодировали», - уточнили в драмтеатре.

27 октября сурская делегация должна вернуться на родину.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2018 12:41|

Фигу Западу показали?

Гость|27.10.2018 12:47|

Гость писал(a):

Фигу Западу показали?
Фиги у Казякова небесплатные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 