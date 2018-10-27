27.10.2018 | 12:04

Пензенский драматический театр поставит на Кипре спектакль с участием местных непрофессиональных актеров.

О новом совместном проекте сообщил художественный руководитель учреждения Сергей Казаков. Он лично будет участвовать в подготовке постановки и работе с артистами «из народа». Как сообщили в драмтеатре, впереди - выбор пьесы и кастинг исполнителей.

24 и 26 октября на Кипре пензенская труппа представила спектакль «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич, срежиссированный Ансаром Халилуллиным.

«Для тех, кто не владеет русским языком, во время действия демонстрировались греческие и английские субтитры. В финале зрители долго и громко аплодировали», - уточнили в драмтеатре.

27 октября сурская делегация должна вернуться на родину.