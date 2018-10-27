27.10.2018 | 16:54

Романсы, русские народные песни, знаменитые произведения великих отечественных композиторов - для своих зрителей академический хор Губернаторской симфонической капеллы подготовил насыщенную программу.

«В силу своих возможностей и талантов помогаем пензенцам знакомиться с хоровой музыкой. Есть самые современные произведения, и есть произведения, которые нравятся давно, любят их», - рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Теперь Губернаторская капелла будет готовиться к другому важному музыкальному событию - фестивалю имени А. А. Архангельского, который состоится 17 ноября.