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Культура | Для пензенцев выступил хор симфонической капеллы

27.10.2018|16:54
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Романсы, русские народные песни, знаменитые произведения великих отечественных композиторов - для своих зрителей академический хор Губернаторской симфонической капеллы подготовил насыщенную программу.

«В силу своих возможностей и талантов помогаем пензенцам знакомиться с хоровой музыкой. Есть самые современные произведения, и есть произведения, которые нравятся давно, любят их», - рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Теперь Губернаторская капелла будет готовиться к другому важному музыкальному событию - фестивалю имени А. А. Архангельского, который состоится 17 ноября.

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