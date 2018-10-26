26.10.2018 | 18:32

Уже в следующем году в Пензе могут появится улица и библиотека, названные именем пензенца Николая Задорнова. В 2019 году исполнится ровно 110 лет со дня рождения известного советского писателя. В Литературном музее обсудили план юбилейных мероприятий. На встрече присутствовала и дочь Николая Павловича - Людмила.

«Во-первых, я должна сказать, что, хотя ни Миша, ни я не родились в Пензе, она для нас всегда входила в число родных городов», - рассказала Людмила Задорнова.

Тут бережно хранят память об авторе целого цикла исторических романов. На втором этаже музея расположилась небольшая экспозиция, посвященная отцу сатирика Михаила Задорнова. В ближайшее время ее пополнят новые экспонаты.

Людмила Николаевна передала в дар музею большую часть архива своего именитого отца - записные книжки, фотографии, трилогию о путешествии Е. В. Путятина в Японию, а также мебель из кабинета, в котором трудился Николай Павлович.

«Письменный стол, за которым папа работал, - он себе его заказывал специально, так что это на заказ сделанная мебель, как и шкаф его, и стеллажи», - добавила Людмила Задорнова.

На них будут выставлены книги, преподнесенные Николаю Задорнову другими известными писателями. Эти редкие издания уже хранится в фондах пензенского музея.

«Надписи на книгах, которые они дарили Николаю Павловичу, до такой степени трогательные, что их читаешь - слеза прошибает. В основном там везде высокий слог: он - Учитель», - отметила генеральный директор областного Объединения литературно-мемориальных музеев Надежда Никулаенкова.

Что же касается родного дома Николая Павловича на улице Революционной, 45, то недавно строение признали ветхим и подлежащим сносу. Мемориальную доску с фасада здания сняли, она хранится также в Литературном музее.