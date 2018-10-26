Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 окт 2018|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Культура | Дочь Николая Задорнова передала музею его личные вещи

26.10.2018|18:32
Печать

Уже в следующем году в Пензе могут появится улица и библиотека, названные именем пензенца Николая Задорнова. В 2019 году исполнится ровно 110 лет со дня рождения известного советского писателя. В Литературном музее обсудили план юбилейных мероприятий. На встрече присутствовала и дочь Николая Павловича - Людмила.

«Во-первых, я должна сказать, что, хотя ни Миша, ни я не родились в Пензе, она для нас всегда входила в число родных городов», - рассказала Людмила Задорнова.

Тут бережно хранят память об авторе целого цикла исторических романов. На втором этаже музея расположилась небольшая экспозиция, посвященная отцу сатирика Михаила Задорнова. В ближайшее время ее пополнят новые экспонаты.

Людмила Николаевна передала в дар музею большую часть архива своего именитого отца - записные книжки, фотографии, трилогию о путешествии Е. В. Путятина в Японию, а также мебель из кабинета, в котором трудился Николай Павлович.

«Письменный стол, за которым папа работал, - он себе его заказывал специально, так что это на заказ сделанная мебель, как и шкаф его, и стеллажи», - добавила Людмила Задорнова.

На них будут выставлены книги, преподнесенные Николаю Задорнову другими известными писателями. Эти редкие издания уже хранится в фондах пензенского музея.

«Надписи на книгах, которые они дарили Николаю Павловичу, до такой степени трогательные, что их читаешь - слеза прошибает. В основном там везде высокий слог: он - Учитель», - отметила генеральный директор областного Объединения литературно-мемориальных музеев Надежда Никулаенкова.

Что же касается родного дома Николая Павловича на улице Революционной, 45, то недавно строение признали ветхим и подлежащим сносу. Мемориальную доску с фасада здания сняли, она хранится также в Литературном музее.

0
0
0
0
 
Гость|26.10.2018 19:23|

penzainform.ru писал(a):

Мемориальную доску с фасада здания сняли, она хранится также в Литературном музее.
Ее вандалы разнесли!

Гость|26.10.2018 20:10|

Гость писал(a):

Ее вандалы разнесли!
Что прямо в музее?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 