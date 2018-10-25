25.10.2018 | 15:27

В городском Центре культуры и досуга выступили студенты Саратовской государственной консерватории. Звучал оркестр народных инструментов.

Концерт музыканты дали в рамках проекта «Студенческая филармония». С такими выступлениями и мастер-классами разъезжают по своей и соседним областям и другие коллективы саратовской консерватории.

Показали программу, которая в родном городе артистов пока не звучала - премьера там состоится 31 октября. Можно сказать, что в Пензе прошла генеральная репетиция.

«Программа переложения русско-зарубежной классики - это будет первое отделение. Во втором отделении прозвучит оригинальная музыка для оркестра народных инструментов - обработки народных мелодий», - сообщил художественный руководитель оркестра Саратовской государственной консерватории Кирилл Ершов.

Послушать выступление начинающих музыкантов можно было бесплатно. Пензенцы подарили гостям не просто вежливые аплодисменты - хлопали от души.