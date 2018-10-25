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Культура | В музее молодежи открылась выставка, посвященная комсомолу

25.10.2018|14:53
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В здании, которое в советские годы было идеологическим центром региона - Домом политпросвещения, вновь воцарился дух СССР. Первой экспозицией открывшегося музея молодежи Пензенской области стала выставка, посвященная комсомольскому движению.

«Мне чуть-чуть не хватило надеть значок ВЛКСМ, и для меня эти артефакты очень редки. Я смотрю на канцелярские товары и вспоминаю эти точилки-«рыбки», топорики, спортивный инвентарь. Газеты, «Пионерская правда» опять же - я это все в детстве читал, мне выписывали родители, это классно», - рассказал создатель музея молодежи Олег Машин.

Только приемник с флешкой, стилизованный под ретро, не является частью истории комсомола, хотя из него льются мелодии далекого прошлого.

«Музей будет популярным, на мой взгляд, и более того - мы с организаторами, с автором музея договорились, чтобы он был интересен постоянно. Раз в четыре месяца мы будем менять экспозицию», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Владимир Зюзюкин специально приехал из Заречного, чтобы ознакомиться с экспонатами музея. С восхищением рассматривал географический атлас для 3-го и 4-го классов.

«Я коллекционер, моя основная тема - все, что связано со школой и с пионерией. И поэтому я здесь, мне очень интересно, сейчас буду наслаждаться», - отметил он.

На открытие первой экспозиции, посвященной 100-летию ВЛКСМ, пришли и те, кто когда-то носил значок комсомольца, и представители нынешних молодежных организаций.

Современному движению тоже нашлось место в экспозиции. По атрибутам волонтеров - участников различных слетов можно понять, чем живет молодое поколение.

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