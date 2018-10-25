25.10.2018 | 16:10

В зале Куприна Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова открылась выставка «Художник слова. Иван Сергеевич Тургенев», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя.

Экспозиция основана на богатой коллекции фонда редких и ценных книг. Посетители смогут увидеть дореволюционные издания произведений Тургенева, комментарии к ним и их литературный разбор, биографические материалы с факсимиле автографа и последней подписи Тургенева.

Особое место на выставке занимают отдельные тома из прижизненного издания сочинений Ивана Тургенева 1869-1874 годов, первые публикации романов «Новь» и «Отцы и дети», повести «Накануне» в журналах «Русский вестник» и «Вестник Европы», а также отдельные рассказы из сборника «Записки охотника» на французском языке.

Внимание любителей творчества Тургенева привлечет 10-томное посмертное издание полного собрания его сочинений 1883 года. Тома имеют полукожаные переплеты с золотым тиснением на корешках. В первом томе на фронтисписе размещены портрет писателя и факсимиле рукописного стихотворения в прозе «Маша».

Также в экспозиции представлены письма Тургенева к Полине Виардо и его французским друзьям, к графине Елизавете Ламберт.

«Украшением выставки являются виды мест, в которых бывал и которые любил Тургенев, - например, его вилла в Буживале во Франции. Интересны портреты и фотографии писателя и его родителей, а также иллюстрации к его произведениям, в которых воссоздается особый, «тургеневский» тип героинь», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.