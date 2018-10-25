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Культура | Народы Пензенской области представят свои традиции на фестивале в библиотеке

25.10.2018|11:20
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В четверг, 1 ноября, в преддверии Дня народного единства в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится фотофестиваль «Народы Пензенской области».

Участники и гости мероприятия познакомятся с целым рядом фотовыставок: «Сурский край - душа провинции», «Этновзгляд», «Национально-семейные традиции народов Пензенской области», «Журналистика с женским лицом».

На фестивале пройдет подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Этновзгляд», состоятся лекции, семинары, мастер-классы.

Кульминацией праздничной программы станут открытие выставки «Культурная мозаика Сурского края», подготовленной национально-культурными автономиями, и большой концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей Пензенской области.

Для детей на фестивале запланированы игровая программа и выездная площадка: библиомобиль побывает в пензенском центре образования № 1.

«Кроме того, все желающие смогут принять участие в экспресс-конкурсе «Этнообраз». Для этого нужно прийти на фестиваль с фотокамерой, сделать снимки событий фестиваля и выложить свои фотографии в социальные сети с хештегом #ДеньнародногоединстваЛермонтовка или #ЭтнообразЛермонтовка». Награждение автора лучшей фотоработы состоится в библиотеке 4 ноября во время открытия акции «Ночь искусств», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Гость|25.10.2018 11:36|

Народы Пензенской области - звучит гордо. Пензенская область скоро вступит в ООН.

Гость|25.10.2018 12:08|

А мне идея самого праздника нравится.

Гость|25.10.2018 12:42|

Попы будут?

Имя: Гость
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