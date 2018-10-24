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Культура | В Пензе в рамках «Студенческой филармонии» прошел мастер-класс

24.10.2018|18:09
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Юные пензенские музыканты получили уникальную возможность поучиться у ведущих педагогов Саратовской государственной консерватории, которые в рамках всероссийского образовательного проекта «Студенческая филармония» дали в Пензе мастер-класс.

«Регионам это нужно, это обмен опытом, себя показать и других посмотреть», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Уроки провели по игре на аккордеоне, скрипке, домре. Самым многочисленным оказался класс гитары.

«Это всегда помогает ученикам, стимулирует их, мотивирует. Свежий взгляд со стороны всегда полезен», - подчеркнул доцент Саратовской государственной консерватории Виталий Ганеев.

Однако, как признали педагоги, успех зависит не только от возможностей наставников и одаренности их воспитанников.

«Основная сложность - это отсутствие хороших инструментов, потому что хороший аккордеон стоит очень дорого. Многие талантливые дети не имеют материальной возможности купить инструмент. Также база в школах, в училищах оставляет желать лучшего», - пояснил профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории Борис Арон.

Мастер-класс в рамках «Студенческой филармонии» прошел в Пензе впервые.

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