24.10.2018 | 19:08

Выставка посвящена 100-летию Ленинского комсомола не напрямую - она не столько праздничная, сколько эпохальная. На вернисаже в Губернаторском доме представлены картины, на которых показано время: боевые и трудовые будни советской молодежи.

«Здесь Донбасс - шахтерские городки, Луганск - паровозный завод. Здесь Набережные Челны, начало этой грандиозной стройки. То есть здесь показана молодежь, которая создавала свою страну во второй половине XX века», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Бывший секретарь Октябрьского райкома комсомола отметил, что тогда думали больше о Родине, чем о себе. Кирилл Застрожный тоже ощущал всплеск трудового энтузиазма, рокотавшего по всей Советской стране. Правда, он был участником проектов местного масштаба, великие художники их не отразили на своих полотнах.

«Вазерский индюшиный комплекс сохранился сейчас в несколько другом виде. Областная комсомольская стройка - Чаадаевский комбинат крупногабаритного домостроения, им тогда было полобласти застроено. Мы делали каждый день какие-то хорошие, добрые дела», - добавил Кирилл Застрожный.

Вернисаж, состоящий из 30 картин и подлинных вещей ушедшей эпохи, будет работать в течение месяца.