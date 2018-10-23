Артисты Губернаторской симфонической капеллы готовят сюрприз для пензенцев в виде вечера хоровой музыки. На нем прозвучат произведения разных композиторов.
«Мы поем и Фрадкина, и Соловьева-Седого, там будут и Танеев, и Чайковский, и классика, и песни. Это интересный концерт, который рассказывает о возможностях нашего хора, а они у нас безграничные», - анонсировал заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.
В этом сезоне Губернаторская капелла заметно омолодилась. Появились новые солисты, в их числе выпускница Пензенского музыкального колледжа Надежда Троценко.
«Коллектив очень необычный, люди сами необычно работают в музыкальной сфере, и это меня очень радует, потому что в каждом человеке можно найти что-то особенное», - рассказала солистка капеллы.
Вечер хоровой музыки пройдет в пятницу, 26 октября, в Большом зале филармонии.
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