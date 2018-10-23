Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 окт 2018|20:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  74.86  |  $  65.31
 

Культура | В областной филармонии пройдет вечер хоровой музыки

23.10.2018|18:38
Печать

Артисты Губернаторской симфонической капеллы готовят сюрприз для пензенцев в виде вечера хоровой музыки. На нем прозвучат произведения разных композиторов.

«Мы поем и Фрадкина, и Соловьева-Седого, там будут и Танеев, и Чайковский, и классика, и песни. Это интересный концерт, который рассказывает о возможностях нашего хора, а они у нас безграничные», - анонсировал заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

В этом сезоне Губернаторская капелла заметно омолодилась. Появились новые солисты, в их числе выпускница Пензенского музыкального колледжа Надежда Троценко.

«Коллектив очень необычный, люди сами необычно работают в музыкальной сфере, и это меня очень радует, потому что в каждом человеке можно найти что-то особенное», - рассказала солистка капеллы.

Вечер хоровой музыки пройдет в пятницу, 26 октября, в Большом зале филармонии.

0
0
0
0
 
Гость|23.10.2018 20:21|

Что а это скажет ШАРИК БАлБЕС по кличке "живу по соседству"?)))Шарик ау))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 