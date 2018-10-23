23.10.2018 | 15:57

В заключительном гала-концерте первого детского фестиваля «За нами небесная рать» приняли участие 10 коллективов.

«Все-таки духовная музыка - это не то, что знает каждый человек. И когда много людей занимаются этим, мне кажется, это прекрасно», - отметила участница фестиваля Ксения Прохорова.

В Большом зале областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова выступили воспитанники детских музыкальных школ Пензы, представители епархии и Ушаковский хор мальчиков из подмосковного города Красногорска.

«На наше предложение откликнулось очень много коллективов, и некоторые попросили, чтобы мы помогли им с репертуаром. Детишки они творческие, а духовная музыка очень красива», - сообщила руководитель духовно-просветительского центра Пензенской епархии Любовь Климчева.

Еще одним гостем фестиваля стал автор стихов о семье последнего российского императора протоиерей Андрей Логвинов, который приехал в столицу Сурского края из Костромы по приглашению владыки Серафима.

«У меня нет тут основания для какого-то подхалимажа: какой-то редкостно хороший народ в Пензе, вот честное слово, это что-то удивительное. Я за эти три дня ни одного плохого человека не увидал, я буду еще искать и смотреть, но не знаю - это я такой везунчик или тут все действительно такие хорошие», - рассказал гость фестиваля.