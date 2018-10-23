Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 окт 2018|19:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  74.86  |  $  65.31
 

Культура | В Пензе завершился фестиваль «За нами небесная рать»

23.10.2018|15:57
Печать

В заключительном гала-концерте первого детского фестиваля «За нами небесная рать» приняли участие 10 коллективов.

«Все-таки духовная музыка - это не то, что знает каждый человек. И когда много людей занимаются этим, мне кажется, это прекрасно», - отметила участница фестиваля Ксения Прохорова.

В Большом зале областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова выступили воспитанники детских музыкальных школ Пензы, представители епархии и Ушаковский хор мальчиков из подмосковного города Красногорска.

«На наше предложение откликнулось очень много коллективов, и некоторые попросили, чтобы мы помогли им с репертуаром. Детишки они творческие, а духовная музыка очень красива», - сообщила руководитель духовно-просветительского центра Пензенской епархии Любовь Климчева.

Еще одним гостем фестиваля стал автор стихов о семье последнего российского императора протоиерей Андрей Логвинов, который приехал в столицу Сурского края из Костромы по приглашению владыки Серафима.

«У меня нет тут основания для какого-то подхалимажа: какой-то редкостно хороший народ в Пензе, вот честное слово, это что-то удивительное. Я за эти три дня ни одного плохого человека не увидал, я буду еще искать и смотреть, но не знаю - это я такой везунчик или тут все действительно такие хорошие», - рассказал гость фестиваля.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 