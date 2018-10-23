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Культура | В Пензе подвели итоги танцевального фестиваля-конкурса «Равновесие»

23.10.2018|18:57
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Результатами довольны, «Равновесие» сохранили - таковы итоги II Всероссийского фестиваля-конкурса современного и эстрадного танца. В Пензе собрались 19 коллективов из разных городов - Кирова, Тулы, Петербурга, Петрозаводска, Самары. Высокий класс показали и местные студии танцев.

«Огромное количество бесподобных коллективов и бесподобных номеров! Мы до 4 часов утра с жюри спорили, кому давать Гран-при, до хрипоты на самом деле, и сегодня много первых мест. В прошлый раз мы дали только три первых лауреатства, в этот раз их огромное количество», - рассказала организатор фестиваля-конкурса современного и эстрадного танца «Равновесие» Светлана Федорова.

Увиденное впечатлило члена жюри Ларису Полунину - известного московского хореографа, участницу популярных телевизионных проектов.

«Я видела очень много разных фестивалей и могу с гордостью заявить, что это один из самых качественных фестивалей, которые я видела. Вопрос в том, что мы видим на сцене. На сцене ребята показывают очень хороший уровень, весь конкурсный день пролетает за пять минут, и ты понимаешь, что ты готов в гала-концерт, и еще раз пересмотреть - это дорогого стоит», - подчеркнула хореограф.

Гран-при взяла студия современного танца «Субтитры» из Самары.

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Гость|23.10.2018 19:52|

Пять первых мест 10 вторых и 30 третьих.Супер конкурс.Все довольны.Бесподобные коллективы.

Имя: Гость
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