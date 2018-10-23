23.10.2018 | 17:41

Супруги Алексей и Валерия Голодяевы познакомились на сцене театра-студии «Белая ворона» несколько лет назад. Репетиции, спектакли разбудили в молодых людях чувства друг к дугу.

«Раз-раз - и заискрилось», - рассказал Алексей Голодяев.

«Мне кажется, театр - это как раз то самое место, где можно попробовать себя в абсолютно разных амплуа. Увидеть себя и других людей с абсолютно разных сторон, как кто реагирует, и именно здесь можно раскрыться и понять, что это за человек», - отметила Валерия Голодяева.

На юбилей коллектива пришли его многочисленные выпускники. Основатель, художественный руководитель и режиссер независимого театра Ольга Битюцкая называет своих бывших и настоящих актеров воронятами.

«Двадцать лет я в шоке, мягко говоря, потому что это уже очень много, неожиданно. Сказать «добились» - мне кажется, еще нет, потому что поколения меняются, и нет такого, чтобы вот одно поколение росло и росло, со мной было 10 лет и больше. Остальные сейчас достаточно часто меняются, к сожалению», - констатировала Ольга Битюцкая.

Для юбилейного вечера была выбрана любимая постановка труппы «Колодец». Ее написал пензенский автор Евгений Чепкасов. Это рассказ, который артисты театра превратили в философскую притчу. Денису Садину в спектакле досталась роль призрака.

«Персонаж мой очень интересный, несет любовь. Я влюбчивый, я женат очень счастливо, и поэтому есть какие-то параллели, которые помогли в роли», - пояснил актер.

К своему дню рождения «Белая ворона» готовила очередную премьеру, однако артисты совсем немного не успели до праздника. Новая постановка театра будет по мотивам известного произведения, но какого - пока держится в секрете. Пензенцы смогут увидеть спектакль в ближайшее время.