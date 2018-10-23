23.10.2018 | 15:47

В Пензе в Музее народного творчества начала работу выставка «Лоскутные фантазии А. И. Андреевой».

«Многие работы замечательной рукодельницы, выполненные в технике «лоскутное шитье», экспонируются впервые», - сообщается в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Работы мастера регулярно выставляются в музее. В феврале там демонстрировались выполненные ею в лоскутной технике панно.

«Несмотря на то, что лоскутное шитье было порождением беспросветной бедности крестьян не только в России, но и по всей Европе, этот вид творчества – один из самых веселых и красочных в народном искусстве», - отметили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

На 2019 год запланирована реконструкция Музея народного творчества: за все время его существования там ни разу не проводился капитальный ремонт. На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложено 3,5 млн рублей, до 20 декабря текущего года она должна быть готова.