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Культура | Пензенцев приглашают посмотреть на «Лоскутные фантазии А. И. Андреевой»

23.10.2018|15:47
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В Пензе в Музее народного творчества начала работу выставка «Лоскутные фантазии А. И. Андреевой».

«Многие работы замечательной рукодельницы, выполненные в технике «лоскутное шитье», экспонируются впервые», - сообщается в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Работы мастера регулярно выставляются в музее. В феврале там демонстрировались выполненные ею в лоскутной технике панно.

«Несмотря на то, что лоскутное шитье было порождением беспросветной бедности крестьян не только в России, но и по всей Европе, этот вид творчества – один из самых веселых и красочных в народном искусстве», - отметили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

На 2019 год запланирована реконструкция Музея народного творчества: за все время его существования там ни разу не проводился капитальный ремонт. На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложено 3,5 млн рублей, до 20 декабря текущего года она должна быть готова.

Источник — фото из группы vk.com/public144429644
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Гость|23.10.2018 16:02|

господи,да не дай бох такое приснится.зачем вы людей пугаете.как теперь это развидеть?

Гость|23.10.2018 16:34|

Губернатор полюбил арт-искусство и теперь это может быть везде,до смены губернатора. Придётся терпеть.Маразм крепчает.

Имя: Гость
Комментарий:

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