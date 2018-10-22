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Культура | Валерий Дидюля порадовал поклонников инструментальной музыки в Пензе

22.10.2018|18:41
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Еще на стадии подготовки концерта дирижер Ольга Ли Отта выложила в «Инстаграм» фото с пензенцами. Артисты симфонического оркестра репетировали вместе с Валерием Дидюлей, белорусским гитаристом-виртуозом и его командой.

«Ваши музыканты до того одухотворенные, творческие люди, что работать с ними - это сплошное удовольствие. Ну конечно, в каждом городе свой коллектив, своя творческая атмосфера. Но какая атмосфера царила вчера на репетиции и сегодня на саундчеке, на прогоне - это просто сказка какая-то!» - поделилась дирижер Ольга Ли Отта.

«Наш коллектив настолько мощный, они говорят, такие прекрасные музыканты. Они были, для сравнения, в разных городах и вот говорят, у вас лучший, вы моментально все это делаете и серьезно делаете», - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

На выступлениях Валерия Дидюли не бывает случайных зрителей. Это исключительно ценители инструментальной музыки. В киноконцертном зале собрались те, кто понимает, насколько безупречной должна быть работа артистов симфонического оркестра, чтобы соответствовать уровню колоритного маэстро.

Валерий Дидюля неоднократно бывал в Пензе, обычно работал только со своей командой. С пензенским симфоническим оркестром он выступал впервые.

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