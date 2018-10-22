22.10.2018 | 17:07

Третья и заключительная в этом году выставка в рамках акции «Картина в библиотеке» объединила более 20 работ заслуженного художника России Владимира Пентюха. Она называется «Мой Север» и раскрывает любимую тему живописца.

«Архангельская область - она же очень большая. С юга, с Плесецка - до Пинежского района, Мезенский район, до самого Белого моря», - описал далекие просторы Владимир Пентюх.

Художник бывал на Русском Севере уже около 50 раз и всегда черпал вдохновение от силы и загадочности этих краев. Они настолько захватили и поразили автора работ, что заняли центральное место в творчестве живописца. На торжественное открытие экспозиции пригласили молодежь и ценителей изобразительного искусства.

«Масса плюсов у этого проекта. Жители, школьники, студенты и просто люди, живущие в Арбеково, где уже около ста тысяч население, имеют возможность, не выезжая в центр города, насладиться творчеством, причем авторскими работами замечательных пензенских художников», - отметил директор картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Акция «Картина в библиотеке» стартовала в 2015 году. Эта выставка уже девятая.