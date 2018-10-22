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Культура | В Губернаторском доме представят выставку «Комсомол ответил «Есть!»

22.10.2018|14:22
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В среду, 24 октября, в Губернаторском доме откроется выставка «Комсомол ответил «Есть!», посвященная 100-летию создания организации коммунистической молодежи.

«В залах второго корпуса Пензенской картинной галереи будет представлено около 30 живописных, графических и скульптурных произведений, которые расскажут зрителю об истории этого всенародного молодежного движения», - сообщили в музее.

Посетителям будут представлены работы Виктора Непьянова, Юрия Ромашкова, Анатолия Лебедева-Шуйского, Василия Мироненко, Николая Мордовина, Виктора Попкова и других авторов.

К 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября, в Пензенской области подготовлено множество мероприятий. Так, в музее И. Н. Ульянова в областном центре откроется выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде».

Также в регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». В Кузнецке открылась выставка, посвященная юбилею ВЛКСМ.

Кроме того, в юбилейный год Олимпийскому парку вернули историческое название - «Комсомольский». Губернатор Иван Белозерцев предложил устроить там выставку арт-объектов советской эпохи.

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Гость|22.10.2018 16:05|

Срочно нужен арт-объект в губернаторский дом.

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