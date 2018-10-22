22.10.2018 | 18:21

Каждый артист облачился в военную форму. Певцы и музыканты уверены - именно так лучше всего исполнять патриотические песни.

В Доме молодежи прошел гала-концерт фестиваля «Сурский воин». В нем приняли участие несколько десятков человек. Члены специального жюри заочно выбрали лучшие творческие коллективы, отдельных солистов. Именно они и поднялись на сцену.

«Отсматривались, отслеживались как артистические данные, вокальные данные, так и музыкальное сопровождение и раскрытие темы в общем», - отметил организатор фестиваля «Сурский воин» Владимир Холзинев.

Алексей Журавлев из Смоленска на концерте представил произведение собственного сочинения.

«В лице пермского пограничника Юрия Епифанова, который погиб в Афганистане, песня посвящена всем героям», - объяснил Алексей.

Фестиваль «Сурский воин» проходил в Пензе впервые.