22.10.2018 | 17:37

Она известна не только эпатажной внешностью и потрясающими вокальными данными, но и своим весьма демократичным поведением на сцене. В киноконцертном зале «Пенза» выступила финалистка проекта «Голос» Наргиз Закирова.

В самом начале шоу певица предложила зрителям обнять и поцеловать соседа, даже если люди видят друг друга первый раз в жизни.

«Это сделаем не для меня, а для себя. И только тогда я начну для вас какие-то издавать звуки. А если вы этого не сделаете, то в таком случае на сегодня все. Итак, Пенза, поехали! Целуемся, обнимаемся», - призвала она.

Свои концерты Наргиз называет не иначе, как вечеринки, во время которых дает зрителям полную свободу действий. На этот раз она представила на суд пензенцев песни из нового альбома под названием «Шум сердца». Его написал известный продюсер Макс Фадеев.

Наргиз пела и рассказывала публике обо всем, что у нее наболело и что ей посчастливилось пережить за 48 лет.

Своего возраста исполнительница не стесняется, а, наоборот, говорит о нем открыто, тем самым шокируя многих. Ведь, глядя на эту экстравагантную и харизматичную исполнительницу, сложно поверить, что уже два года она бабушка.