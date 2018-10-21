21.10.2018 | 13:40

В большом зале областной филармонии состоялся гала-концерт закрытия II фестиваля русского романса имени Галины Каревой. В 2018 году он приобрел статус международного. Помимо исполнителей из России, в конкурсе приняли участие певцы из Республики Беларусь и даже один представитель Китая. Кстати, именно Дзань Жуань стал лауреатом I степени.

На сцене филармонии выступили лучшие исполнители романсов: лауреаты и дипломанты конкурса, а также члены жюри, возглавляла которое заслуженная артистка России и идейный вдохновитель фестиваля Нина Голубина.

Своим выступлением пензенскую публику порадовал сопредседатель жюри народный артист России, президент центра современного искусства в Санкт-Петербурге Константин Плужников.

Полную версию гала-концерта конкурса русского романса имени уроженки Никольского района Галины Каревой смотрите на 11 канале в ближайшее время. Следите за программой.