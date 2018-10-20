20.10.2018 | 17:32

Детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать» стартовал в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Посвящается он 100-летию мученической кончины царской семьи.

В фестивале принимают участие воспитанники детских музыкальных школ Пензы, студенты, представители местной епархии и хор из Красногорска.

«Мы хотели бы прежде всего, чтобы дети почувствовали вкус духовной музыки, постарались оценить, насколько духовная музыка важна в их жизни. И, наверное, самое главное - чтобы она им понравилась», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

Протоиерей Андрей Логвинов прибыл в Пензу из Костромы. Он автор стихов о семье последнего российского императора Николая II.

«В том, чтобы очернять царскую семью, заинтересованы все, кому не дорога Россия, потому что это не просто святые, а здесь - почтение нашей государственной власти. Это даже не ради самой государственной власти, но это получение Божьего благословения», - рассказал протоиерей.

Гала-концерт фестиваля состоится в воскресенье, 21 октября, в Лермонтовской библиотеке.