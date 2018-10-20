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Культура | В художественном училище открылась выставка эскизов первых студентов

20.10.2018|16:13
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Как становились мастерами студенты Пензенского художественного училища больше века назад, можно узнать, посетив выставку редких картин. На вернисаже представлены эскизы первых лет существования учебного заведения. Такие уникальные коллекции есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Она отсекает собой целую эпоху. В академической школе первоначального периода - первого 20-летия - такие имена представлены, как Савицкий, Петров, Горюшкин-Сорокопудов, другие преподаватели и целая плеяда наших славных выпускников», - отметил преподаватель училища Дмитрий Демаков.

Коллекция уникальна не только тем, что имеет историческую ценность. Это лучшие образцы пензенской классической школы рисования и живописи.

«Все эти работы ценны нам именно в методическом плане, в плане изучения студентами техник рисования, технических возможностей карандаша, соуса, акварели, масла, как тогда работали, как работает художник, какими средствами он достигает мастерства», - рассказала директор училища Галина Васина.

Выставка учебных эскизов более чем вековой давности будет работать до конца года - юбилейного для училища.

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