20.10.2018 | 11:36

В Пензе завершился прием работ на конкурс «Этновзгляд», который проводится областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова.

Конкурс стартовал 15 июля. За это время в оргкомитет поступило более 140 фоторабот от 91 участника из Пензы, Кузнецка и 19 районов области. Среди конкурсантов - как индивидуальные авторы в возрасте от 8 лет до 71 года, так и коллективы. Больше всего желающих принять участие в творческом состязании нашлось среди кузнечан - 22 человека.

«Конкурс проводится по пяти номинациям: «Искусство жить рядом», «Образы культуры», «Душа народа - книга», «Национальная культура в лицах», «Духовная родословная народа». Самой популярной оказалась номинация «Образы культуры». В ней представлены 64 авторские работы, отображающие национальные традиции, обряды, предметы быта, декоративно-прикладного творчества и ремесел, историко-культурные ценности и символы», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Выставка работ победителей и участников конкурса откроется 1 ноября в 10:00 на фотофестивале «Народы Пензенской области», приуроченном к празднованию Дня национального единства народов Пензенской области. В этот же день в 11:00 в Губернаторском зале областной библиотеки состоится награждение победителей конкурса.

Информация о результатах фотоконкурса и работы победителей будут размещены на сайте библиотеки, видеорепортаж о событии - на ее канале в YouTube.