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Культура | В Пензе выступила «Мельница» с программой «Алхимейра. Лучшее»

19.10.2018|17:59
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Группа «Мельница» представила в Пензе программу «Алхимейра. Лучшее». Это избранное из двух последних альбомов под названиями «Алхимия» и «Химера», в которую входят и арфовые баллады, и джазовые пьесы, и боевики в рок-стиле.

Поклонники такого творчества в стихах и музыке улавливают переплетения скандинавской, индийской, кельтской мифологии, зарубежной и русской литературы.

Коллектив называют уникальным, перевернувшим отношение к стилю фолк-рок в отечественной музыкальной индустрии. Пензенцы высоко оценили выступление музыкантов и солистки Хелависы.

«Когда слушаешь песни «Мельницы» - они, конечно, разные есть, особенно более ранний репертуар, - как сказка для меня эта группа. Позволяет немножко от реальной жизни отойти и в каком-то чуде побыть», - рассказала жительница Пензы.

Сама Хелависа (Наталья О'Шей) рассказала, что у коллектива «Мельницы» большие творческие планы.

«Буквально на носу - видеосъемка. Мы будем делать видеосъемку нескольких треков с приглашенными музыкантами и в акустике. Планируем все это дело выпустить на YouTube, по крайней мере, а если все пойдет хорошо, то, может быть, сделаем и аудиорелиз», - сообщила солистка группы.

А еще «Мельница» готовится к празднованию 20-летия коллектива, работает над deluxe-изданием пластинки «Люцифераза» и новым клипом, а также планирует большой юбилейный гастрольный тур.

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