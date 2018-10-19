19.10.2018 | 17:26

В трех залах Губернаторского дома начался вернисаж работ учащихся детской художественной школы № 3. Работы разные - яркие и нежные, выполненные в стиле «батик», пастелью или маслом, пейзажи, портреты и исторические сцены. Но есть у картин общая черта - сразу чувствуется, что рисовали не взрослые.

Анастасия Беспалова гордится, что ее произведение оказалось там, где часто выставляются местные знаменитости. Работу она выполнила еще несколько лет назад, но до сих пор помнит настроение, с которым ее делала.

«Здесь (если понятно, конечно) идет дождь на улице, люди под зонтами, а я, как видите, без зонта. Это ассоциирует то, что многие люди ходят под зонтом, дождь - это плохо, а мне неважно, плохо это или хорошо, дождь - это здорово», - рассказала выпускница художественной школы.

Места юным художникам выделили много, и все равно педагогам было непросто выбрать работы, которые окажутся на выставке.

«Учитывались разные техники, разные темы, чтобы показать разнообразие нашей выставки. И когда привезли в картинную галерею, здесь еще был дополнительный отбор», - сообщила директор художественной школы № 3 Светлана Лисушкина.

Открывали выставку торжественно, точно так же, как взрослые вернисажи, - в присутствии начальника управления культуры, директора картинной галереи. Среди гостей оказались нынешние ученики школы и ее выпускники.