18.10.2018 | 19:07

Александр Малинин (урожденный Выгузов) дал концерт в Пензе в свой дважды юбилейный год. Народному артисту России исполнится 60 лет, а кроме того, он отмечает круглую дату начала своей большой сольной карьеры.

«30 лет назад в городе Юрмала на всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни я победил, взял Гран-при», - поделился Александр Малинин.

В киноконцертном зале «Пенза» артист исполнил лучшие песни из своего репертуара.

Основном его объем занимают русские романсы, «Поручик Голицын» - «визитная карточка» Александра Малинина.

За 30 лет своей творческой карьеры музыкант записал 31 альбом, то есть более 400 песен.