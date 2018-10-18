Александр Малинин (урожденный Выгузов) дал концерт в Пензе в свой дважды юбилейный год. Народному артисту России исполнится 60 лет, а кроме того, он отмечает круглую дату начала своей большой сольной карьеры.
«30 лет назад в городе Юрмала на всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни я победил, взял Гран-при», - поделился Александр Малинин.
В киноконцертном зале «Пенза» артист исполнил лучшие песни из своего репертуара.
Основном его объем занимают русские романсы, «Поручик Голицын» - «визитная карточка» Александра Малинина.
За 30 лет своей творческой карьеры музыкант записал 31 альбом, то есть более 400 песен.
Люди за билеты уже деньги отдали. На гонорар сам себе цветов купит.