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Культура | В киноконцертном зале «Пенза» дал концерт Александр Малинин

18.10.2018|19:07
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Александр Малинин (урожденный Выгузов) дал концерт в Пензе в свой дважды юбилейный год. Народному артисту России исполнится 60 лет, а кроме того, он отмечает круглую дату начала своей большой сольной карьеры.

«30 лет назад в городе Юрмала на всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни я победил, взял Гран-при», - поделился Александр Малинин.

В киноконцертном зале «Пенза» артист исполнил лучшие песни из своего репертуара.

Основном его объем занимают русские романсы, «Поручик Голицын» - «визитная карточка» Александра Малинина.

За 30 лет своей творческой карьеры музыкант записал 31 альбом, то есть более 400 песен.

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Гость|18.10.2018 19:39|

Люди за билеты уже деньги отдали. На гонорар сам себе цветов купит.

Имя: Гость
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