18.10.2018 | 14:15

В среду, 17 октября, в областном центре состоялся концерт певца Александра Малинина. Он прошел в киноконцертном зале «Пенза» и длился около двух часов.

Закончив выступление, народный артист России обратил внимание на то, что пензенцы не подарили ему ни одного букета цветов.

«Раз мне никто не подарил ни одного цветочка, тогда подписывайтесь на мой instagram. Порвем вместе Интернет», - процитировала певца Елена Новикова, посетившая концерт. Правда, отсутствие букетов Александра Малинина не обидело, он все равно исполнил две песни на бис.

По словам пензенцев, певец предлагал поклонникам приобрести его компакт-диски, обещая расписаться на них и сфотографироваться с покупателями на их телефоны.

«В целом впечатления от концерта очень хорошие, Александр Малинин выложился на все сто и много общался с публикой», - добавила Елена Новикова, уточнив, что на концерт пришли в основном женщины в возрасте и в зале оставались пустые места.