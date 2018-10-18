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Культура | Пензенцы оставили Александра Малинина без цветов

18.10.2018|14:15
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В среду, 17 октября, в областном центре состоялся концерт певца Александра Малинина. Он прошел в киноконцертном зале «Пенза» и длился около двух часов.

Закончив выступление, народный артист России обратил внимание на то, что пензенцы не подарили ему ни одного букета цветов.

«Раз мне никто не подарил ни одного цветочка, тогда подписывайтесь на мой instagram. Порвем вместе Интернет», - процитировала певца Елена Новикова, посетившая концерт. Правда, отсутствие букетов Александра Малинина не обидело, он все равно исполнил две песни на бис.

По словам пензенцев, певец предлагал поклонникам приобрести его компакт-диски, обещая расписаться на них и сфотографироваться с покупателями на их телефоны.

«В целом впечатления от концерта очень хорошие, Александр Малинин выложился на все сто и много общался с публикой», - добавила Елена Новикова, уточнив, что на концерт пришли в основном женщины в возрасте и в зале оставались пустые места.

Источник — фото instagram.com, alexandr_malinin
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Гость|18.10.2018 14:31|

А эт кто?

Гость|18.10.2018 14:35|

Это певец. Один из немногих на российской эстраде, поющий голосом.

Гость|18.10.2018 14:41|

Гость писал(a):

Это певец. Один из немногих на российской эстраде, поющий голосом.
Да ладно... А почему певец поющий голосом остался без цветов?

Крид,и тот собрал больше зал и цветы были.

Гость|18.10.2018 14:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это певец. Один из немногих на российской эстраде, поющий голосом.
Да ладно... А почему певец поющий голосом остался без цветов?

Крид,и тот собрал больше зал и цветы были.

потому что на Крида ходят молоденькие телочки с родительскими деньгами, а на Малинина - пенсионеры, на чью пенсию цветов не купишь.

Гость|18.10.2018 15:06|

Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора

Гость|18.10.2018 15:11|

Пенсионеры нааверное все таки на него не ходят, скорее дамы около бальзаковского возраста.

Имя: Гость
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