17.10.2018 | 09:42

20 и 21 октября в Пензе пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать». Его основной площадкой станет областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей. Концерты будут посвящены 100-летию подвига святых царственных мучеников.

В первый день в библиотеке выступит детско-юношеская хоровая школа «Преображение» с литературно-музыкальной композицией «За нами небесная рать», рассказывающей о жизни и смерти последнего российского императора и его семьи.

Во втором отделении концерта на сцену поднимется Ушаковский хор мальчиков и юношей, созданный в 2000 году в детской церковной музыкальной школе при Успенском храме Красногорска.

Хор мальчиков, юношеский и смешанный хоры исполнят народные песни («Черный ворон», «Из-за синих гор» и др.), духовные стихи («Слава Богу за все!», «Душе моя» и др.) и богослужебные произведения («Богородице Дево, радуйся», «Богородице Дево», «Молитва», «Господь просвещение мое», «Отче наш» и др.).

21 октября в 9:30 Ушаковский хор мальчиков и юношей с детским хором Пензенской епархии исполнят песнопения Божественной литургии в Петропавловском храме Пензы (ул. Рахманинова). Как уточнили в епархии, служение возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После этого в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет гала-концерт фестиваля, он начнется в 14:00. В концерте примут участие струнный ансамбль «Аванти» детской музыкальной школы № 1 г. Пензы, вокальный ансамбль и хор детско-юношеской хоровой школы «Преображение», младший хор музыкальной школы № 12 г. Пензы, флейтовое трио музыкальной школы № 9, вокальный ансамбль музыкальной школы № 1, хоровой ансамбль музыкальной школы № 7, учебный хор Пензенского колледжа искусств, солист Андрей Скобликов (ДМШ № 2), Ушаковский хор мальчиков и юношей г. Красногорска.

В 17:00 в библиотеке состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова, автора стихов о царской семье.