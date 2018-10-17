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Культура | Конкурс имени Галины Каревой собрал в Пензе участников из разных стран

17.10.2018|18:47
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Конкурс объединил 21 исполнителя, причем не только из России - приехали артисты из Белоруссии, Грузии и даже Китая. На организационном собрании провели жеребьевку, кому своим выступлением открывать концертную программу.

«Галину Кареву знают во всем мире, поэтому к нам люди сюда едут со своими концертмейстерами. Нам очень приятно, ведь мы создали духовный памятник в жанре русского романса», - отметила председатель благотворительного фонда русского романса им. Галины Каревой Нина Голубина.

Более шести тысяч километров пришлось преодолеть солистке Забайкальской краевой филармонии Александре Кузнецовой, чтобы попасть из Читы в Пензу.

Девушка - участница конкурса исполнителей русского романса.

«Все произведения получились очень свежими, на мой взгляд. И в репертуаре есть романс Галины Каревой - новинка, которую мы никогда не исполняли, замечательный романс и очень красивое произведение, называется «Говорят, я мила», - сообщила Александра Кузнецова.

Гала-концерт конкурса пройдет в областной филармонии 20 октября.

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Гость|17.10.2018 19:23|

Ну Голубина красава!!!

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