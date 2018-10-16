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Культура | Центр русской хоровой и вокальной культуры Пензы собрал пенсионеров

16.10.2018|18:28
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Акция «Концерт плюс кино» собрала членов ветеранских организаций в Центре русской хоровой и вокальной культуры Пензы. С момента открытия творческого сезона это уже третье мероприятие, которое объединяет поклонников отечественного кинематографа и любителей старых добрых композиций.

«Песни звучат не те, что сейчас, - современные, а именно те, которые звучали во время нашей молодости», - рассказала председатель добровольного общества ветеранов и молодежи «Возрождение» Галина Подборнова.

На этот раз на сцену вышли солисты ансамбля «Милая роща» - лауреаты многочисленных всероссийских конкурсов. Уже 10 лет они радуют своим исполнением жителей Пензенской области и не только.

Зрители поздравили коллектив с днем рождения бурными аплодисментами, а представители администрации города поблагодарили вокалистов за их творчество.

После концерта зрители смогли увидеть фильм «Гусарская баллада».

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