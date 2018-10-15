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Культура | В Пензе в день рождения поэта погасили открытку с видом храма в «Тарханах»

15.10.2018|16:36
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В понедельник, 15 октября, в Литературном музее Пензы состоялось торжественное гашение почтовой карточки, приуроченное ко дню рождения русского поэта Михаила Лермонтова.

На почтовой карточке изображена церковь Марии Египетской, которая находится в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Небольшое ампирное здание было возведено хозяйкой имения Елизаветой Арсеньевой, бабушкой Михаила Юрьевича, в память дочери Марии Михайловны.

Будущий поэт часто посещал храм в годы своего детства и отрочества.

«Почтовые карточки погасили специальными штемпелями с указанием даты. Теперь эти особые открытки займут почетное место в частных коллекциях и экспозициях музеев. Кроме того, почтовая продукция тиражом 4 000 экземпляров будет доступна в розничной продаже для последующей отправки Почтой России во все уголки страны», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

Источник — фото zspo.ru
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