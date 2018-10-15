15.10.2018 | 08:32

Постановку «Театра Доктора Дапертутто» высоко оценили на I Межрегиональном фестивале имени А. Н. Толстого «Время театра».

Творческий форум, посвященный 100-летнему юбилею Сызранского драматического театра, завершился в Самарской области в воскресенье, 14 октября.

Пензенские актеры представили на суд зрителей социальную драму «Дневник Анны Франк on-line». Также в программу фестиваля вошли драма «Три сестры» в исполнении тольяттинского театра «Дилижанс», трагикомедия «Металлолом» (постановка самарского театра «САМ Доктор Чехов»), комедия «Старший сын» (ее покажут артисты из Саранска), пьеса «Дурман, или Игра воображения» (датско-российский театр «Диалог») и постановка «Интимные отношения» (сызранский театр).

Перед показом художественный руководитель «Театра Доктора Дапертутто», заслуженный деятель искусств России Наталия Кугель поблагодарила организаторов фестиваля за приглашение и организацию.

«Спектакль «Дневник Анны Франк on-line» построен исключительно на материалах, взятых из интернет-пространства. В этом спектакле нет диалогов, здесь только мысли людей (в основном молодежи), которые они высказывают о дневнике Анны Франк. Конечно, выдержки из дневника будут также использованы в спектакле», - пояснила Кугель. Ее слова приводит пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Жюри фестиваля отметило постановку пензенских артистов и вручило им Гран-при I Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра».