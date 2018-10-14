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Культура | Юные пензенцы побывали на спектакле о приключениях фиксиков

14.10.2018|16:27
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Юные пензенские зрители стали свидетелями необычных и даже опасных приключений фиксиков: любимые герои попали в киберцирк - виртуальное пространство, из которого им никак не удавалось выбраться. С кем только не пришлось сражаться Симке, Файеру, Нолику и их другу Димдимычу, чтобы вырваться на свободу.

А расставил сети коварный злодей Фон Глюк. В качестве ловушек он использовал интернет-игры.

«Все зависимы от телефонов, от компьютеров. И смысл в том, чтобы люди, которые играют, не заигрывались, чтобы они оглядывались вокруг, чтобы они выходили из дома и гуляли. Мы взяли специфику - реклама. Вначале Фон Глюк появляется как реклама: «Скачай, скачай! Давай отправимся с тобой в путешествие, в киберпространство», - рассказал артист Яков Тихомиров.

Так бы и зависли фиксики в виртуальной игре, если бы не дети. Мальчишки и девчонки, а также их родители разными способами помогли героям найти выход.

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