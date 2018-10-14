Артисты московского театра «Корона русского балета» представили в Пензе «Лебединое озеро». Грациозные движения танцовщиц и солистов, улыбки, яркие костюмы - лишь видимая часть огромного айсберга под названием «высокое искусство».
«Это тяжелый труд. И это действительно та профессия, которую нужно очень сильно любить, чтобы в ней существовать. Если ты не любишь балет, ты не просуществуешь в этой профессии. Действительно слишком тяжело. Каждый раз, выходя на сцену, ты слышишь эту музыку, - все, ты собрался и ты уже в образе», - рассказала артистка театра «Корона русского балета» Валерия Елизова.
«Лебединое озеро» - это прекрасная принцесса, злой волшебник, коварная колдунья, смелый принц... Вечная история борьбы добра и зла, понятная театралам любого возраста. Именно поэтому спектакль любят и взрослые, и дети.
«Когда я прочитал книжку про Плисецкую, мне этот балет очень понравился. И музыка в этом балете», - поделился впечатлениями ученик 4-го класса гимназии № 4 «Ступени» Алексей Юсупов.
Из Пензы артисты московского театра «Корона русского балета» отправятся на гастроли за границу: сначала в Польшу, а потом в Грецию.
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----
http://tok.pw/nefedov