14.10.2018 | 13:06

Артисты московского театра «Корона русского балета» представили в Пензе «Лебединое озеро». Грациозные движения танцовщиц и солистов, улыбки, яркие костюмы - лишь видимая часть огромного айсберга под названием «высокое искусство».

«Это тяжелый труд. И это действительно та профессия, которую нужно очень сильно любить, чтобы в ней существовать. Если ты не любишь балет, ты не просуществуешь в этой профессии. Действительно слишком тяжело. Каждый раз, выходя на сцену, ты слышишь эту музыку, - все, ты собрался и ты уже в образе», - рассказала артистка театра «Корона русского балета» Валерия Елизова.

«Лебединое озеро» - это прекрасная принцесса, злой волшебник, коварная колдунья, смелый принц... Вечная история борьбы добра и зла, понятная театралам любого возраста. Именно поэтому спектакль любят и взрослые, и дети.

«Когда я прочитал книжку про Плисецкую, мне этот балет очень понравился. И музыка в этом балете», - поделился впечатлениями ученик 4-го класса гимназии № 4 «Ступени» Алексей Юсупов.

Из Пензы артисты московского театра «Корона русского балета» отправятся на гастроли за границу: сначала в Польшу, а потом в Грецию.