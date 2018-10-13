13.10.2018 | 15:29

В Центре хореографического искусства состоялся гала-концерт IX городского фестиваля солистов ветеранских хоров и ансамблей. Хоть на дворе и в жизни осень давно наступила, собравшиеся пенсионеры уже ожидают рассвета природы.

В конкурсе приняли участие 43 вокалиста. Лучших наградили дипломами лауреатов, но главный приз для пожилых артистов - все же зрительские симпатии.

«Они в школах выступают, они используют все площадки и просятся: пригласите нас, пожалуйста. В 60, 70, 80 лет они вышли на сцену, они нарядились, отдают душу своей работе», - поделилась председатель культурно-массовой комиссии городского совета ветеранов Галина Устинова.

В этом году на фестивале звучали романсы композиторов России XX века.