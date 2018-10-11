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Культура | В Пензе пройдет международный конкурс исполнителей русского романса

11.10.2018|17:21
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Конкурс исполнителей русского романса имени Галины Каревой поднимается на новую высоту. Два года назад он был всероссийским, теперь стал международным.

Из каких стран приедут участники, пока держится в секрете. Известно лишь, что все - талантливые и уже состоявшиеся артисты. Из 78 подавших заявки отобран 21 человек.

«Они к нам едут, подумайте, за свой счет из дальних городов, из дальних уголков мира, можно сказать, со своими концертмейстерами многие. Потому что имя Галины Каревой всему миру известно», - пояснила председатель благотворительного фонда русского романса имени Галины Каревой Нина Голубина.

Участников не остановило даже то, что в этом году не будет денежных премий за призовые места. Лучшим вручат медали, а также фотоальбомы и книги о Галине Каревой.

«Все должно быть так, по совести и по чести. Наш конкурс - это прежде всего справедливость», - добавила Нина Голубина.

Ее обеспечит компетентное и именитое жюри, в составе которого будут народные артисты, профессора музыкальных академий и даже личный аккомпаниатор Галины Каревой Валерий Кроль.

Конкурс начнется 17 октября, а гала-концерт победителей состоится 20 октября в 17 часов в областной филармонии.

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