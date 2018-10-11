11.10.2018 | 19:13

Концерт в филармонии получился с интернациональным колоритом: большинство зрителей - русские, на первых рядах - многочисленная делегация из Алжира, а за инструментом - немецкий исполнитель.

Денни Вильке с концертами объехал полмира. В России он частый гость. Говорит, это не случайно.

«Считаю, что российская публика более живая, много молодых людей и вообще органные концерты здесь лучше посещаются, чем в Европе», - поделился органист.

Денни Вильке называет себя преемником великого Баха, потому что является органистом церкви святой Марии в Мюльхгаузене. Храм в начале XVIII века любил посещать композитор и нередко там импровизировал.

В программе, которую Вильке исполнил в Пензе, произведения Иоганна Себастьяна Баха были. Но звучали и Сергей Рахманинов, и Ференц Лист, и Клод Бальбатр.