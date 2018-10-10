10.10.2018 | 12:03

Труппа «Театра Доктора Дапертутто» центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» выехала в Сызрань, где во вторник, 9 октября, стартовал I Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области, мероприятие посвящено 100-летнему юбилею сызранского драматического театра. Актеры из Сурского края представят на суд зрителей социальную драму «Дневник Анны Франк on-line». Показ пройдет 11 октября.

Также в программу фестиваля вошли драма «Три сестры» в исполнении тольяттинского театра «Дилижанс», трагикомедия «Металлолом» (постановка самарского театра «САМ Доктор Чехов»), комедия «Старший сын» (ее покажут артисты из Саранска) и пьеса «Дурман, или Игра воображения» (датско-российский театр «Диалог»).

Закроется фестиваль 14 октября спектаклем «Интимные отношения» сызранского театра.

Социальная драма «Дневник Анны Франк on-line» была поставлена в «Доме Мейерхольда» в 2015 году по материалам, взятым с форумов в сети Интернет.

«Мы выставляем все мнения сегодняшних людей о том, что произошло 70 лет назад. Показываем, как к этому относятся. Это очень разноголосые мнения, жесткие и трагические для нас», - пояснила после премьеры художественный руководитель ЦТИ «Дом Мейерхольда» Наталия Кугель.