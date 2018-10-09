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Культура | Юный пензенский аккордеонист стал победителем конкурса в Пекине

09.10.2018|14:47
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Юный пензенский музыкант Илья Захаров одержал победу на IV Международном конкурсе «Аккордеониссимо», который проходил в Китае, в пекинской консерватории.

Илья - воспитанник детской музыкальной школы № 5, его педагогом является Павел Тезиков. Пензенский аккордеонист получил личное приглашение на состязание в Китае по итогам аналогичного всероссийского конкурса, который проходил весной в Ростове-на-Дону.

Всего в пекинском конкурсе участвовало более 300 исполнителей из разных стран мира.

«Илья Захаров стал абсолютным победителем в возрастной категории до 11 лет. Юный музыкант покорил международное жюри мастерством исполнения произведений Петра Ильича Чайковского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, добавив, что сейчас юный виртуоз вернулся из Пекина домой.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|09.10.2018 15:08|

Вот МОЛОДЕЦ!!!

Гость|09.10.2018 15:14|

у меня другие восприятия, как про аккордеон читаю, сразу в мыслях раскрывающееся меню на куках)))

Гость|09.10.2018 15:31|

Он им там на баяне напилил чтоль? )))

Имя: Гость
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