09.10.2018 | 14:47

Юный пензенский музыкант Илья Захаров одержал победу на IV Международном конкурсе «Аккордеониссимо», который проходил в Китае, в пекинской консерватории.

Илья - воспитанник детской музыкальной школы № 5, его педагогом является Павел Тезиков. Пензенский аккордеонист получил личное приглашение на состязание в Китае по итогам аналогичного всероссийского конкурса, который проходил весной в Ростове-на-Дону.

Всего в пекинском конкурсе участвовало более 300 исполнителей из разных стран мира.

«Илья Захаров стал абсолютным победителем в возрастной категории до 11 лет. Юный музыкант покорил международное жюри мастерством исполнения произведений Петра Ильича Чайковского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, добавив, что сейчас юный виртуоз вернулся из Пекина домой.