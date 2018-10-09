Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 окт 2018|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  76.21  |  $  66.40

Культура | В пензенском колледже прошла викторина «Жизнь и творчество И. С. Тургенева»

09.10.2018|18:15
Печать

В химико-технологическом колледже прошла литературно-познавательная викторина «Жизнь и творчество Тургенева». Ее приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича.

Иван Тургенев - не только классик русской литературы, но еще и интересная личность, передовой человек своей эпохи.

«Он очень за собой следил, был очень красив, очень образован, ненавидел крепостное право и всячески с ним боролся. Он помогал многим писателям - благодаря Тургеневу за границей были переведены лучшие произведения Достоевского, Пушкина», - рассказала методист областного Дома народного творчества Ольга Курдюкова.

Студентам-четверокурсникам рассказали об авторе «Муму», «Отцов и детей».

«Такие встречи у нас нацелены на то, чтобы было все хорошо, чтобы именно наша культура, традиционная, а не западная, главенствовала в воспитании детей», - отметила специалист по воспитательной работе химико-технологического колледжа Людмила Кондрашина.

Еще одной целью литературно-познавательной викторины поставили возрождение интереса к чтению среди молодежи.

0
0
0
0
 
Гость|09.10.2018 19:39|

Опознание

https://vk.com/opoznanie_pnz

Гость|09.10.2018 19:41|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 