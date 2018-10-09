09.10.2018 | 18:15

В химико-технологическом колледже прошла литературно-познавательная викторина «Жизнь и творчество Тургенева». Ее приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича.

Иван Тургенев - не только классик русской литературы, но еще и интересная личность, передовой человек своей эпохи.

«Он очень за собой следил, был очень красив, очень образован, ненавидел крепостное право и всячески с ним боролся. Он помогал многим писателям - благодаря Тургеневу за границей были переведены лучшие произведения Достоевского, Пушкина», - рассказала методист областного Дома народного творчества Ольга Курдюкова.

Студентам-четверокурсникам рассказали об авторе «Муму», «Отцов и детей».

«Такие встречи у нас нацелены на то, чтобы было все хорошо, чтобы именно наша культура, традиционная, а не западная, главенствовала в воспитании детей», - отметила специалист по воспитательной работе химико-технологического колледжа Людмила Кондрашина.

Еще одной целью литературно-познавательной викторины поставили возрождение интереса к чтению среди молодежи.