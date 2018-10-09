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Культура | В картинной галерее открылась выставка пензенского художника «Ева»

09.10.2018|14:29
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В картинной галерее открылась персональная выставка пензенского творца Германа Феоктистова. Главные персонажи здесь - женщины в их неповторимых формах.

«Я как художник могу сделать с телом что угодно. Могу вытянуть, могу, наоборот, сплющить. Я, наверное, больше по интуиции работаю. Посмотрите на мою жену в красном платье, такие женщины мне нравятся», - рассказал художник.

Лариса Феоктистова не позировала, для этого у Германа было пять других моделей, но она является неувядаемой музой художника.

«Мне, конечно, приятно слушать, что я эталон красоты для своего мужа, это очень приятно. Самое главное - в женщине должно быть внутреннее содержание. Когда женщина внутренне пуста, с ней неинтересно общаться, какая бы она красивая ни была», - отметила супруга художника.

На выставке под названием «Ева» представлено 100 работ - бронзовые изваяния женских тел и графика. Вернисаж с пометкой «18+» будет работать в картинной галерее в течение полутора месяцев.

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Гость|09.10.2018 18:54|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ АРЕНДУ ЗАЛА, ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА, ОПЛАТИЛ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.

Гость|09.10.2018 19:05|

Гость писал(a):

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ АРЕНДУ ЗАЛА, ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА, ОПЛАТИЛ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.
Главное, чтобы зрители в зал приходили и обогащались духовно.

Гость|09.10.2018 19:21|

Гость писал(a):

Главное, чтобы зрители в зал приходили и обогащались духовно
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОПЛАТИВ ЗА ЗРЕЛИЩЕ,ЕСЛИ ОНО ВООБЩЕ ЭТИМ ЯВЛЯЕТСЯ.НО В КОНЦЕ ЕСТЬ СУММА АРЕНДЫ И ЕСТЬ ОПЛАТА,А ЛУЧШЕ БРАТЬ АВАНСОМ ЗА НЕДЕЛЮ ВПЕРЁД.

Имя: Гость
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