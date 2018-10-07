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Культура | 10 неравнодушных пензенцев помогли отремонтировать Музей одной картины

07.10.2018|13:58
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По собственной инициативе участники общественного проекта «Достояние губернии» два месяца назад собрали деньги на косметический ремонт Музея одной картины. После него всех неравнодушных пригласили, чтобы сказать спасибо и вручить благодарности, а также памятные подарки.

Инициативная группа проекта «Достояние губернии» - это десять человек. Обычные жители Пензы, но небезразличные к тому, что происходит в столице Сурского края.

«Это самое замечательное, что общество своими силами, своей инициативой позаботилось об одной из визитных карточек города», - отметил участник проекта «Достояние губернии» Станислав Сдобнов.

В рамках проекта на ремонт Музея одной картины планировалось собрать полмиллиона рублей. В итоге оказалось на 150 тысяч больше. Откликнулись 27 организаций и 67 частных лиц.

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