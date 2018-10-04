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Культура | В картинной галерее откроется выставка Германа Феоктистова «Ева»

04.10.2018|12:22
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В субботу, 6 октября, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется новая экспозиция под названием «Ева». Публике представят творения Германа Феоктистова.

В экспозицию войдут графические работы и скульптуры, которые посвящены первой женщине, сотворенной из ребра Адама.

«Ева» - выставка-образ. Образ женщины, нежной и возвышенной, роковой и чувственной, разной и во всех своих образах прекрасной», - сообщили в учреждении культуры.

Герман Феоктистов родился в Пензе в 1962 году. С 1985 года он занимается скульптурой в жанре мелкой пластики, а с недавнего времени - и городской скульптурой.

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Гость|04.10.2018 12:55|

А Валл-И?)))

Гость|04.10.2018 12:59|

Ну это ладно, подойдет.

Гость|04.10.2018 13:08|

Вон сколько потенциальных памятников матери. И даже праматери.

Имя: Гость
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