04.10.2018 | 12:22

В субботу, 6 октября, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется новая экспозиция под названием «Ева». Публике представят творения Германа Феоктистова.

В экспозицию войдут графические работы и скульптуры, которые посвящены первой женщине, сотворенной из ребра Адама.

«Ева» - выставка-образ. Образ женщины, нежной и возвышенной, роковой и чувственной, разной и во всех своих образах прекрасной», - сообщили в учреждении культуры.

Герман Феоктистов родился в Пензе в 1962 году. С 1985 года он занимается скульптурой в жанре мелкой пластики, а с недавнего времени - и городской скульптурой.