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Культура | Книгу «Сергей Есенин и Пенза» планируют выпустить до конца 2018 года

04.10.2018|17:36
Печать

Готовится к изданию книга под названием «Сергей Есенин и Пенза». В ней будут собраны воспоминания, стихи, письма сурских литераторов, чьи судьбы так или иначе переплелись с жизнью великого русского поэта XX века.

Работу над томом начали около 30 лет назад, и только теперь он приобретает окончательный вид.

«Олег Михайлович Савин мечтал написать такую книгу - «Сергей Есенин и Пенза», он уже много сделал для этого, но смерть ему помешала осуществить замысел. Его вдова Мария Леонидовна передала эти материалы мне, и я пообещал, что издам», - рассказал член Союза писателей России Валерий Сухов.

Большая часть рукописей, которые будут размещены в книге, принадлежали пензенскому журналисту, мемуаристу Борису Сорокину. Он вместе с Есениным учился в университете им. А. Л. Шанявского в Москве.

По словам авторов, книга откроет для читателей известного поэта с новой стороны. Планируется, что издание выйдет в свет в конце этого года.

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Гость|04.10.2018 19:51|

Рой глЫбже!

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