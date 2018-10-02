02.10.2018 | 15:34

Новый творческий сезон открыли в Центре хоровой и вокальной культуры Пензы. В День пожилого человека для представителей старшего поколения организовали программу «Концерт плюс кино», куда пригласили солистов ансамбля «Старгород» и подготовили к показу фильм «Волга-Волга».

«Эти песни создают настроение, потому что они любимые. Хорошая музыка, я думаю, любому сердечному человеку отдушина», - отметил солист ансамбля «Старгород» Анатолий Николаев.

Выступление «Старгорода» публика встретила бурными аплодисментами. А самые активные из зрителей не удержались и отправились танцевать.

«Жизнь дают, мы идем и радуемся, что песни хорошие нам поют. По телевизору теперь такие не поют, а здесь мы вспоминаем Советский Союз. Все нам нравится, и мы ходим с удовольствием уже 15 лет», - рассказала жительница г. Пензы Любовь Ковалева.

До конца октября посетители Центра хоровой и вокальной культуры смогут посмотреть еще несколько фильмов и одновременно побывать на концертах.