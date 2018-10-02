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Культура | В Пензе завершился ремонт Музея одной картины

02.10.2018|15:03
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В Музее одной картины ждут прихода тепла и переживают - пока батареи подводят, они то там, то тут текут. Небольшие ЧП спешно ликвидируют. Зато других проблем в учреждении культуры больше нет - здесь завершен ремонт, в результате которого изменился вид внутренних помещений.

«Восстановлен паркет, заменили цветовую палитру в фойе, в зале и в административном помещении. Появились натяжные потолки. В зале потолок покрашен и тоже отциклеван пол», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Пару месяцев назад в комнатах были ободранные стены, трещины на потолке, разрушался паркетный пол. Музей провел работы в содружестве с группой инициативных пензенцев, которые вложили в ремонт свои силы и деньги.

«Снаружи мы сегодня и завтра будем освежать фасад», - добавил Кирилл Застрожный.

В зрительном зале пока не успели обновить все кресла - их просто обтягивают другой тканью. Мебель в достойном состоянии, хотя ей 35 лет.

Результат еще одного вида работ горожане сразу не заметят, но сотрудникам музея от этого станет намного комфортнее трудиться - заменен небольшой участок трубы, ведущей к теплоцентрали.

Раньше старые коммуникации постоянно рвались и учреждение оставалось без тепла. В сентябре на две недели, пока шел ремонт, Музей одной картины закрывался. Теперь сюда пришли первые зрители.

«Сейчас, конечно, видно эти новые стены, приятный теплый цвет. Полы, которые раньше где-то скрипели, когда идешь, теперь новые», - отметила преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа Юлия Кузнецова.

Теперь сеансы будут идти один за другим.

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